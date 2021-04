Francesco Ciavaglioli da venerdì 7 al Museo Diocesano

(red.) Venerdì 7 maggio alle ore 18 presso il Museo Diocesano di Brescia si inaugura la mostra personale di Francesco Ciavaglioli (dal 7 al 30 maggio 2021), vincitore assoluto del Premio Nocivelli 2020, curata da Daniele Astrologo Abadal.

Il progetto Orders è un punto di approdo della ricerca artistica di Francesco Ciavaglioli che da anni si interroga sulla relazione tra immagini e riproducibilità, integrando nella sua pittura dei processi seriali come strumento di rappresentazione. Il cuore di questo progetto è l’idea di Giardino, sia da un punto di vista estetico che concettuale. Il giardino, in ogni parte del pianeta, è sempre la metafora del nostro rapporto con la natura e con il mondo.

In mostra sono presenti diverse opere pittoriche facenti parte della produzione più recente dell’artista e si articola nelle sale del Museo Diocesano con un allestimento in forte relazione con lo spazio. Oltre alle opere su tela sono infatti presenti una serie di interventi pittorici ambientali pensati appositamente per le sale del museo. A chiudere il percorso espositivo troviamo il libro d’artista dal titolo Disorder prodotto espressamente per la mostra. In questo volume l’artista rielabora il concetto di erbario proponendo una botanica digitalizzata ed esplosa, che abbandona l’esattezza scientifica in favore di un’espansione caotica e inesorabile.

Museo Diocesano di Brescia, via Gasparo da Salò 13, Orari d’apertura: giovedì – martedì: 10.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00.