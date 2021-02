Aab, giovedì conferenza di De Paoli sulla chiesa di San Giuseppe

(red.) Una conferenza di Massimo De Paoli sul tema “La Chiesa di San Giuseppe a Brescia tra devozione, arte e committenza” è in programma giovedì 4 febbraio 2021 alle 18 on line (introduzione di Dino Santina, direttore di Aab). Per partecipare si può inviare una mail a: info@aab.bs.it oppure accedere con questo link alla piattaforma Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/5298405237?pwd=NFlxRTZ1cHpkbjhBb1hEQ0lpQzlpZz09.

L’iniziativa è proposta dalla Associazione Artisti Bresciani nell’ambito delle celebrazioni della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita per la festa dei patroni 2021. Massimo De Paoli è docente all’Università Statale di Brescia, all’Enaip e presente nei comitati di redazione di riviste specialistiche.

“La chiesa di San Giuseppe”, informa una nota di Aab, “imponente monumento nel cuore della città, nascosto e sconosciuto ai bresciani, conserva insospettabili testimonianze di arte e fede, segno evidente dell’operosa preghiera di uomini e donne delle intraprendenti corporazioni bresciane, che con dedizione e lavoro hanno fatto grande nel tempo la città e col loro ingegno ne hanno abbellito il volto. E’ il frate camuno Pietro Monticolo a descrivere la festosa cerimonia con grande partecipazione di autorità e di popolo per la posa della prima pietra nel pomeriggio del 4 ottobre 1519 di questa chiesa, inizialmente dedicata ai Santi Rocco, Apollinare e Giuseppe, che sorge accanto a un convento francescano”.