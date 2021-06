Flero, sabato e domenica Wolfzeit in teatro e BandaFaber in concerto

(red.) Due eventi nel prossimo fine settimana al Teatro Le Muse di Flero.

Venerdì 11 giugno alle ore 20,15 Swewa Schneider debutta con Wolfszeit – Il Tempo dei Lupi (di e con Swewa Schneider – drammaturgia Gianluigi Gherzi, Swewa Schneider – regia Gianluigi Gherzi). Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro.

Una donna del cui padre non si sa nulla. Una scatola di cui non si capiscono le foto, le lettere, i ritagli di giornali. Un’ossessione per la figura di Marlene Dietrich e il continuo ritorno di una canzone: Lili Marlene.

Lo spettacolo ruota attorno alla ricerca da parte di una figlia della storia del padre che da giovanissimo ha combattuto con l’esercito tedesco nella seconda guerra mondiale, ma che per tutto il resto della vita ha riservato un rigoroso silenzio sulla sua adolescenza.

Sabato 12 giugno alle ore 20,15 concerto di BandaFaber, La faccia delle donne che si terrà nel parco di Villa Grasseni (via Mazzini 11 a Flero).

Il progetto BandaFaber nasce dalla comune passione di un gruppo di musicisti bresciani per la musica italiana d’autore e in particolare per il percorso artistico-musicale di Fabrizio De André. Composta attualmente da 35 elementi, BandaFaber si avvale dell’indispensabile collaborazione di alcuni eccellenti musicisti bresciani. Ingresso 15 euro.