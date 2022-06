Ad Acquafredda il sindaco è Maurizio Donini con 554 preferenze

Brescia. E’ iniziato lo spoglio per gli 11 comuni bresciani al voto nella giornata del 12 giugno. Ad Acquafredda ha vinto il candidato Maurizio Donini (Insieme per Acquafredda), che ha ottenuto 554 preferenze (82,32%). Stefano Cobelli (Acquafredda Agorà in comune) ha ottenuto 119 preferenze (17,68%).

Elettori: 1.180

Votanti: 693 (58,73%)

Schede nulle: 8

Schede bianche: 12

Schede contestate: 0