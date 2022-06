A Nicola Angiola Flocchini il municipio di Mura con 261 preferenze

Brescia. E’ iniziato lo spoglio per gli 11 comuni bresciani al voto nella giornata del 12 giugno. A Mura la nuova sindaca è Nicola Angiola Flocchini (Mura Bene Comune) con 261 preferenze (63,97%). Edoardo Teotti (Alternativa per Mura) ha preso il 36,03% dei voti, per un totale di 147 preferenze.

Elettori: 675

Votanti: 423 (62,67%)

Schede nulle: 10

Schede bianche: 5

Schede contestate: 0