Palazzolo, quattro parlamentari per appoggiare Angelo Cima

Palazzolo sull’Oglio. Siamo alle battute finali di questa campagna elettorale e alla fine del giro di poker è l’ora di calare le carte, così il candidato del centro destra Angelo Cima ha deciso di calare il Poker con ben 4 parlamentari.

L’evento, organizzato da Forza Italia (a sostegno della candidatura di Angelo Cima), che si è svolto presso il Comitato elettorale Angelo Cima,

ha visto la presenza dei senatori Licia Ronzulli (neo coordinatrice regionale del partito di Berlusconi) Adriano Paroli, Matteo Perego, dell’onorevole Alessandro Cattaneo, e del consigliere regionale Claudia Carzeri.

“Una decisione fortemente voluta dalla senatrice Ronzulli, quella di essere presente a Palazzolo per appoggiare il candidato della coalizione di centro destra”, informa una nota, “evidenziando nel suo intervento di essere stata invitata a non venire a Palazzolo in quanto i giochi erano ormai fatti. E invece, proprio come in una partita di poker, quando sembra che la partita sta prendendo una certa direzione ecco che c’è ancora l’ultimo giro”.

“La senatrice Ronzulli ha voluto dare un forte segnale di presenza al candidato Angelo Cima”, si legge nel comunicato,” che rispecchia anche la linea politica che intenderà perseguire da nuova coordinatrice del partito di Forza Italia. Forza Italia a Palazzolo c’è, con un suo coordinatore locale Mauro Mirani, giovedì presente anch’egli all’evento, con diverse persone nella lista in appoggio al candidato Cima e da ieri ci sarà anche con l’appoggio parlamentare”.