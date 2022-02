E se il centrosinistra puntasse su un Del Bono ter?

(red.) E se Emilio Del Bono si candidasse ad un terzo mandato alla guida del Comune di Brescia? L’ipotesi, dopo che il centrodestra pare compatto sulla scelta della candidatura di Fabio Rolfi, spunta tra le file del centrosinistra dove, fino ad ora, sono diversi i nomi su cui si vocifera per le amministrative del prossimo 2023, ma senza alcuno (per ora) sbilanciamento. Al momento. Sì perchè la suggestione di un Del Bono ter non pare dispiacere nè alla coalizione, nè allo stesso interessato che parrebbe disponibile, se vi fossero le condizioni, a ricandidarsi in Loggia.

Certo, sul piatto c’è un nodo di non facile risoluzione. Quale? Una legge che elimini il vincolo del terzo mandato per i sindaci.

Il testo del Decreto Legge con il quale il Governo ha apportato delle importanti modifiche al Testo Unico per gli Enti Locali – come informa Bresciaoggi – passerà all’attenzione delle Commissioni competenti al Senato: la norma, al momento, prevede l’eliminazione del vincolo del terzo mandato solo per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti ma tutte le forze politiche, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle, con alcuni emendamenti puntano ad innalzare almeno fino a 10.000 abitanti l’asticella. E Anci crede che possa anche essere esteso per le amministrazioni più grandi, una ipotesi che permetterebbe, anche, di contenere i costi per le elezioni stesse da parte delle forze politiche.

Una modifica che avrà i suoi effetti sulle prossime elezioni amministrative di primavera, con tantissimi sindaci in carica che stanno attendendo la decisione del Parlamento per avviare, o meno, la propria campagna elettorale. Lo stesso Decreto Legge prevede anche una modifica in materia elettorale: per i sindaci che intendano partecipare alle elezioni Politiche non ci sarà più la incandidabilità – che andava aggirata con le dimissioni – ma solo la ineleggibilità – ovvero in caso di elezioni in Parlamento si dovrà optare per una delle due cariche.

In attesa che (oppure se) la situazione si sblocchi a Roma, il terreno viene sondato e Del Bono parrebbe intenzionato, se gli venisse nuovamente richiesto, a candidarsi per una terza volta, in segno di una continuità che, se venisse esclusa questa possibilità ai Comuni più grandi, potrebbe essere garantita dalla scelta di Laura Castelletti (attuale vicesindaco) allo scranno più alto. Gli altri nominativi di cui si vocifera nel centrosinistra sono quelli di: Alfredo Bazoli, Valter Muchetti, Giovanni Comboni, Roberto Cammarata, Federico Manzoni, Maurizio Tira, rettore dell’Università statale di Brescia.