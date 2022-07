Domenica sul lago d’Idro manifestazione “contro l’agricoltura idrovora”

Idro. Domenica 31 luglio 2022 alle ore 18,00 a Idro è in programma una manifestazione popolare in difesa del lago d’Idro e del fiume Chiese con ritrovo presso il piazzale della Chiesa di S. Maria ad Undas, dirimpetto all’Albergo Milano, Pieve Vecchia, in via Trento, strada principale per il Trentino.

Una nota spiega che “la manifestazione è stata indetta – oltre che per esprimere un no popolare ad ogni ipotesi di trasferire nel Chiese la depurazione gardesana – anche per esprimere una popolare opposizione al senso di agricoltura intensiva e idrovora che tutt’ora insiste nella logica dell’immenso comparto agricolo di 40 comuni della pianura medio alta orientale lombarda che per questa loro attività produttiva, 31 mila ettari di monocoltura di mais per fare trinciato quale alimento agli animali e per centrali a biomassa, irrigati ancora senza sistemi moderni ed efficaci per il risparmio idrico, generano nuovamente la drammatica situazione del Lago d’Idro e del fiume Chiese di questi giorni, ulteriormente aggravata dalla drammatica situazione di crisi idrica generale”.

Il programma della giornata

Ritrovo ore 18,00 nel piazzale della Chiesa di S. Maria ad Undas;

ore 18,30 interventi delle componenti del “Protocollo d’intesa” nato per tutelare il patrimonio ambientale del lago e del fiume Chiese;

ore 19,00 corteo in fila a due persone per volta fino all’incile del lago con sistemazione di uno striscione;

ore 20,00 chiusura e scioglimento della manifestazione.