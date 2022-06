Auto elettriche in affitto col nuovo servizio di Brescia Mobilità

Brescia. Il comune di Brescia e il gruppo Brescia Mobilità, con la collaborazione di E-Vai, presentano e-Automia: il nuovo servizio di car sharing elettrico attivo in città a partire dal 1° luglio 2022.

Il nuovo servizio rappresenta una sensibile evoluzione, in termini di sostenibilità, praticità e capillarità, del servizio di car sharing Automia, attivato da Brescia Mobilità nel 2015 con un parco mezzi di 6 auto Volkswagen Up, con le quali negli anni scorsi si era testato e sperimentato l’interesse dei cittadini per il car sharing. L’interesse è cresciuto nel tempo e l’amministrazione comunale nel 2021 ha dato mandato a Brescia Mobilità di procedere con un rilancio del servizio caratterizzato da tre innovazioni: una flotta interamente elettrica, un più ampio numero di vetture e postazioni a disposizione, un utilizzo in modalità one-way anziché round trip, sulla falsariga di quanto avviene oggi con Bicimia.

Prende così vita e-Automia, il servizio di car sharing completamente elettrico gestito e realizzato da E-Vai, che può contare su una flotta composta da 20 city car (Renault modello Zoe) che possono essere prelevate e riconsegnate presso le 19 postazioni presenti in città, per un totale di 38 stalli. E- Vai è la società del gruppo Fnm che nel 2011 ha lanciato il primo servizio di car sharing elettrico regionale e integrato con il trasporto ferroviario ed è ora presente in 103 comuni della Lombardia.

Tutte le postazioni cittadine – che sono state collocate in luoghi strategici (vicino a stazioni metro, ospedali, università, ecc.) al fine di consentire una copertura capillare del territorio – sono rese facilmente riconoscibili dalla segnaletica sia orizzontale sia verticale, sulla quale sono state indicate le principali informazioni e vantaggi del nuovo car sharing.

e-Automia offre la possibilità di riconsegnare l’auto presso uno stallo differente da quello da cui è stata prelevata, con notevoli vantaggi in termini di flessibilità per gli utilizzatori che possono così lasciare l’auto nella postazione a loro più comoda, all’interno della città.

E alla flessibilità negli spostamenti si unisce anche una maggiore semplicità di utilizzo: registrandosi tramite l’app E-Vai o il sito www.e-vai.com è infatti possibile noleggiare un’auto in qualsiasi momento, potendo inoltre contare su un numero verde contattabile allo 800.77.44.55 attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Con la possibilità di prenotare con anticipo, anche di giorni, garantendosi l’auto nella data e nella postazione desiderata.

Per le tariffe, non è più necessario sottoscrivere abbonamenti a medio o lungo termine: e-Automia prevede una tariffa oraria pari a 7,20 euro (con noleggio minimo di 2 ore) e una tariffa giornaliera di 29 euro (con 30 km al giorno inclusi, in seguito ai quali vengono applicati 0,19 euro/km). Le tariffe sono inclusive dei costi dell’energia elettrica.

Il nuovo servizio di car sharing elettrico offre naturalmente i medesimi vantaggi del precedente, quali la possibilità di accedere alla Ztl e di parcheggiare gratuitamente sulle righe blu, a cui si vanno però ad aggiungere ulteriori benefici come la maggiore sostenibilità, data appunto dai mezzi completamente elettrici (con ricarica inclusa nella tariffa), e flessibilità di utilizzo, potendo appunto riconsegnare l’auto in una postazione differente da quella di ritiro.