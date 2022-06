Rifiuti, 20 tonnellate raccolte dai Paladini del Territorio

Brescia. Sono 20 le tonnellate di rifiuti abbandonati illegalmente e raccolte nell’ Operazione Paladini del Territorio, l’iniziativa ecologica organizzata da Fondazione UNA (Uomo, Natura e Ambiente) che ha chiamato all’azione le associazioni venatorie del territorio nazionale che, per la prima volta nelle stesse giornate, hanno organizzato più di 100 attività di pulizia ripristino dei territori degradati delle proprie zone, creando benefici a più di 2 milioni di persone che vivono nei territori interessati.

Decine le attività di ripristino di sentieri, strade vicinali e aree urbane, recupero di rifiuti pericolosi o ingombranti come eternit, siringhe usate, materassi e pneumatici, oltre 3mila le persone coinvolte in tutta Italia, contemporaneamente, per la raccolta.

Secondo le stime, per smaltire tale mole di rifiuti, si dovrebbero sostenere costi di smaltimento per oltre 700mila euro.

Nel bresciano sono state coinvolte le realtà di Fidc Lombardia delle sezioni di: Brescia, Capriolo, Ceto, Erbusco, Serle, Nuvolera, Ponte Caffaro, Rodego Saiano, Collio, Iseo, Berlingo, Borgosatollo, Brescia città, Capo di Ponte, Gussago, Lonato, Montirone, Paratico, Pisogne, Remedello di Sopra e Alta Valle.

Maurizio Zipponi, presidente di Fondazione Una, ha commentato il grande successo dell’iniziativa dichiarando che «gli straordinari risultati raggiunti dall’Operazione ricompensano gli sforzi che la Fondazione sta compiendo a favore della tutela dell’ambiente e della custodia della biodiversità. La massiccia adesione e l’impegno profuso dai circoli locali, provinciali e regionali delle associazioni venatorie italiane Federcaccia Arci Caccia, Enal caccia, unitamente alle altre associazioni, istituzioni territoriali e ATC coinvolti, rappresentano la qualità valoriale che caratterizza il mondo venatorio, basato sul rispetto del patrimonio naturale e sulla volontà di agire concretamente per la sua preservazione. Questi temi sono alla base del dialogo che noi di Fondazione Una ci proponiamo di promuovere con tutti gli interlocutori interessati ad approfondire il nuovo ruolo che il mondo venatorio ha scelto per sé stesso, quello del Paladino del Territorio».

L’“Operazione Paladini del Territorio” ha coinvolto più di 3mila persone, ed è frutto della volontà condivisa da tutti gli attori coinvolti di agire nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio. Tramite queste giornate all’insegna dell’ecologia, Fondazione UNA porta avanti il suo impegno nella definizione del “cacciatore” come custode degli equilibri faunistici e naturali dell’ecosistema, considerando l’attività venatoria come un elemento utile e positivo a garanzia del mantenimento degli equilibri naturali.