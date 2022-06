Brescia. Secondo il 1° Rapporto Censis per Indice di Transizione Ecologica Brescia si piazza nella top ten italiana. Si tratta di una valutazione che permette di tracciare i confini nella conoscenza e nelle aspettative che gli italiani ripongono sul processo di transizione ecologica e, allo stesso tempo, di definire una metrica del suo grado di avanzamento, basata su quanto è stato fatto negli ultimi anni rispetto ai grandi traguardi globali e, soprattutto, all’effettivo conseguimento dei più minuti risultati locali.

Si tratta del prodotto di analisi effettuate utilizzando 26 indicatori articolati sulle tre dimensioni che compongono il campo di azione complessivo della transizione: il grado di sviluppo nella transizione del contesto locale, della popolazione residente e delle imprese.

La rilevazione è stata effettuata tenendo conto di un nuovo indicatore, il Green&Blue Index, che ne misura lo sviluppo sul territorio. L’analisi è stata effettuata su 107 province/città metropolitane (a loro volta raggruppate in quattro grandi gruppi in base alla dimensione demografica) realizzato con il contributo di Enel, Intesa e della campagna Cambiagesto di Philip Morris.

Il punteggio del Green&Blue Index permette sia la comparazione della performance tra le province di dimensione simile sia la comparazione tra il punteggio raggiunto da ogni provincia con quello del benchmark rappresentato dalla “provincia ideale”, alla quale è attribuito un punteggio pari a 100, e che assume i valori migliori tra quelli osservati per ciascuno degli indicatori elementari considerati. In questo modo è possibile misurare non solo il progressivo miglioramento nel tempo delle comunità e dei territori più avanzati, ma anche la distanza da queste e la capacità di rincorsa e di inseguimento di quelle meno vivaci.

In questo contesto la Leonessa si piazza prima in Lombardia, terza

tra le province con più di 500mila abitanti e raggiunge il “punteggio complessivo” di 78,9, piazzandosi al nono posto alla pari con Bologna, Cuneo e Lecco. Al vertice c’è Bolzano (81,6), seguita da La Spezia (80,4) e Firenze (80,1).

Tra le province con oltre mezzo milione di abitanti, secondo i criteri del report, Brescia si piazza al terzo posto, dopo Bolzano e Trento (80,1).

Per quanto riguarda i tre “macro-ambiti” su cui si è svolta la valutazione, la Leonessa conquista il miglior punteggio nella voce “popolazione”, con 86,5 per quanto concerne il “contesto”, con 73,2 punti (62esimo posto) e “imprese”, con 77 punti il 35esimo posto su 107.