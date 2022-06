Parco Ragnoli, area verde più ricca grazie allo sponsor

Brescia. È stato completato il primo lotto del progetto di sponsorizzazione tecnica avviato a partire dal 1 marzo 2022 tra il Comune di Brescia e Aeb Spa per la piantumazione e la manutenzione di un’area del parco Romolo Ragnoli, di fronte alla scuola dell’infanzia San Polo 1. Il progetto, che si concluderà il 28 febbraio 2027, prevede la piantumazione e la successiva bagnatura, nell’arco di due anni, di 43 essenze arboree in quattro aree verdi di proprietà comunale tra via Sabbioneta, via Revere e via Violante.

Come previsto dall’accordo di sponsorizzazione, gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico di Aeb Spa e affidati a una cooperativa sociale. Aeb Spa, in cambio, potrà apporre il proprio marchio e logo sulle aree a verde.

Lo scorso marzo si è conclusa la piantumazione di 13 Acer platanoides nel parco Ragnoli, lungo il confine con la scuola dell’infanzia San Polo1 (in sostituzione del filare della stessa essenza arborea ormai ridotto a due piante). A marzo 2023 saranno piantati 21 Parrotia persica nell’area verde a nord del passaggio pedonale via Sabbioneta-via Revere, quattro nella scuola secondaria Tovini (nell’angolo nord-occidentale) e altri cinque Cercis siliquastrum nella scuola primaria Giovanni XXIII (nell’angolo nord-occidentale, in sostituzione del filare di Cupressus arizonica abbattuto dagli episodi di maltempo degli anni 2019-2020).

Per sei mesi, da aprile a settembre, e per quattro volte al mese (e secondo necessità) ogni pianta verrà bagnata con 50 litri di acqua con un’autobotte da duemila litri. Per il primo anno la bagnatura riguarderà 13 piante mentre a partire dal secondo saranno bagnate 34 piante. Restano esclusi i nove Cercis siliquastrum, la manutenzione dei quali sarà a carico dell’affidatario del servizio di manutenzione del verde scolastico. Alla fine del quinto anno saranno sostituire le piante eventualmente morte.

Tutte le piante saranno dotate di passaporto fitosanitario europeo ed etichettate singolarmente per mezzo di cartellini resistenti alle intemperie sui quali sia stata riportata, l’indicazione di qualità Cee, il codice fornitore, il nome della ditta produttrice, la data e la denominazione della varietà. Il valore totale della sponsorizzazione ammonta a 28.632,48 euro più Iva.

La piantumazione del parco Romolo Ragnoli, in via Sabbioneta 12, è parte di un progetto di sponsorizzazione tecnica sottoscritta da AEBcon il Comune di Brescia per la piantumazione e manutenzione di un’area attigua alle scuole, compresa tra via Sabbioneta e via Revere, in un contesto di rigenerazione urbana del Quartiere San Polo case, dove ha sede il Gruppo AEB.

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Ambiente e dall’inaugurazione della mensa aziendale per i propri dipendenti, nell’ambito del proprio percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa, AEB è lieta di presentare un nuovo tassello del percorso di sostenibilità che ha intrapreso, con il completamento del primo dei lotti impegnati nella sponsorizzazione, che prevede:

• La piantumazione, nell’arco di 2 anni, di 43 essenze arboree

• L’adozione di 3 diverse specie, scelte con il supporto agronomico del Comune di Brescia

• Un’estensione di intervento su 4 aree verdi di proprietà comunale

• La manutenzione delle essenze arboree piantumate per un periodo complessivo di 4 anni

• L’affidamento del servizio ad una cooperativa sociale, per estendere il beneficio di sostenibilità agli altri attori coinvolti nel progetto.

L’iniziativa sarà occasione per rinnovare l’impegno sulla sostenibilità di un Gruppo multinazionale come AEB, che intende contribuire con continuità al miglioramento dell’impatto sull’ambiente e sulla comunità attraverso gesti concreti di beneficio collettivo.

Questa iniziativa è inquadrabile in un piano generale di Sostenibilità previsto dall’azienda, che comprende:

• Certificazioni di Sostenibilità ambientale e sociale, fra cui quella di Responsabilità Sociale SA 8000, Gestione Ambientale ISO 14001 e per la Sicurezza sul Lavoro ISO 45001. Inoltre l’azienda ha ottenuto la classificazione “Silver” nell’ambito del sistema di rating ECOVADIS.

• È previsto un piano di sviluppo industriale 2021-2025, che prevedere investimenti in capacità produttiva e logistica interna con ricadute positive anche sul quartiere e alla comunità di San Polo.

• Mensa per i dipendenti: inaugurata il 24 maggio scorso, si estende su una superficie di 300 metri quadri e comprende anche un’area relax.

• Impianto fotovoltaico: 140 kWh installati sul capannone 2 (con conseguente riduzione delle emissioni) e gestione dell’energia eccedente attraverso la donazione al Banco energia.

• Teleriscaldamento: interrato completo, partenza in autunno (con conseguente riduzione delle emissioni) e utilizzo di energie rinnovabili e certificate.

• Area dedicata al posteggio biciclette -> primo blocco già disponibile; l’area – considerata la grande adesione da parte dei dipendenti – è in espansione.

• Colonnine per veicoli elettrici -> accordi in corso con il gestore per l’installazione.

• Piantumazione locale: primo lotto avvenuto tra Via Sabbioneta e via Forleo, nell’ambito di un progetto di sponsorizzazione della durata di 4 anni.

• Iniziative sociali: collaborazione con Fondazione Brescia Solidale, Croce Bianca, Croce Rossa e realizzazione di donazioni, opere di beneficienza e volontariato.

• Iniziative di comunicazione interne per sensibilizzare i propri dipendenti alle iniziative di sostenibilità e per promuovere stili di vita più consapevoli.

• Iniziative di mobilità sostenibile: istituzione della nuova figura del Mobility Manager, introduzione della webapp Up2Go, sistema di incentivazione per coloro che adottano prassi di mobilità a basso impatto ambientale negli spostamenti casa-lavoro.

• Contributi alla mobilità e welfare: erogazione di contributi alla mobilità secondo diverse modalità: TPL (Trasporto Pubblico Locale), voucher per assistenza sanitaria integrativa o attività ricreative.§

• Welfare convenzionato attraverso l’erogazione di servizi – estesi anche alle famiglie dei dipendenti – a tariffe agevolate.