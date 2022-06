Nave, multati i furbetti dei cassonetti: 15 sanzioni

Nave. Sono 15 le sanzioni comminate nell’ultimo mese dalla polizia locale di Nave (Brescia) per i cosiddetti furbetti dei cassonetti, sorpresi ad abbandonare l’immondizia all’esterno dei contenitori, senza conferirla correttamente in discarica. In un caso è stato denunciato il titolare di un’azienda.

L’amministrazione comunale spende mediamente tra i 50 e gli 80mila euro annui per raccogliere e smaltire i rifiuti che vengono abbandonati per strada. Una cifra importante ed un problema rispetto ai quali è stato deciso di inasprire sia i controlli sia le ammende. Verrà intensificata la presenza della Polizia Locale e, anche, ampliata l’estensione della videosorveglianza con l’aggiunta di cinque fototrappole (costo 15mila euro, di cui 10,500 da contributo regionale) nelle zone più critiche.