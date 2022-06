L’Oglio, un fiume troppo sfruttato e quasi allo stremo

Pontevico. Grande riscontro di pubblico per la serata del 3 giugno dedicata al fiume Oglio e organizzata da Europa Verde Pontevico come una delle tappe del viaggio all’ascolto dei territori bresciani promosso da Gianluca Bordiga e Salvatore Fierro di Europa Verde Brescia. L’incontro, tenutosi al Teatro Comunale, il primo appuntamento di questo genere per la neonata associazione pontevichese, ha affrontato il tema dello sfruttamento del fiume: irriguo, itticoltureo e oggi sempre più energetico.

Il parlamentare Devis Dori, promotore di una interpellanza sul tema micro-centraline, ha evidenziato come Europa Verde promuova lo sviluppo delle energie rinnovabili ma allo stesso tempo monitori che leggi, incentivi e progetti non vadano a danneggiare l’ambiente e ad alimentare speculazioni. “Alcuni interventi vengono realizzati nel totale e voluto silenzio, così che ad opere fatte non si possa più tornare indietro”, ha chiarito Dori, “è nostro compito come amministratori e cittadini monitorare costantemente le iniziative”.

Claudia Ploia, direttrice del Parco Oglio Nord, ha illustrato la situazione del fiume e le potenziali 34 centraline idroelettriche fra Sarnico e Soncino in poco più di 30km: un intervento che andrebbe ad impattare fortemente sullo stato idraulico del fiume e sul suo eco-sistema. “L’acqua che sosta a monte degli sbarramenti”, ha detto Ploia, “arrestando il suo flusso, si riscalda andando a mutare le condizioni di vita per diverse specie ittiche. Il fiume modifica il proprio alveo modificando sponde e ambiente

circostante”.

A far suonare la campana d’allarme ci ha pensato Luigi Ferrari, presidente del Parco: “Siamo molto amareggiati e delusi: le provincie di Bergamo e Brescia che sono parte dell’ente parco, autorizzano le centraline andando contro se stesse e il loro ambiente. Oggi il fiume è in forte crisi idrica. Possiamo scendere per 60 giorni all’anno sotto la portata minima, che è il 10%. Con l’avanzare della stagione

invernale senza precipitazioni e con un livello del lago d’Iseo preoccupante, già a febbraio avevamo chiesto di ridurre la portata per conservare l’acqua per il periodo irriguo. Non è stato permesso, e qui la presenza delle centraline idroelettriche, che vogliono produrre, ha sicuramente influito. Oggi, in piena stagione irrigua, il fiume è veramente allo stremo”.

La paradossale campagna del micro-idroelettrico è stata illustrata da Paolo Falbo dell’Università di Brescia, nonché presidente del circolo Legambiente Serio Oglio. “La micro produzione prolifera grazie alla presenza degli incentivi. L’energia prodotta da questi impianti viene pagata a prezzi incredibili che rendono l’investimento fortemente remunerativo per l’azienda investitrice, ma non generano nessuna ricaduta sul territorio di insediamento e nemmeno all’utenza anzi, l’utente si ritrova sempre di più maggiorazioni in bolletta per il sostegno a questi impianti. Oggi il Pnrr, con i suoi finanziamenti a fondo perduto, droga ulteriormente il sistema generando una corsa alle richieste di

nuove centraline, vedi il caso Oglio. Questa non può essere considerata energia sostenibile”.

La chiusura è stata di Alessio Pesenti, portavoce di Europa Verde Pontevico, “L’energia fatta con il sole, il vento o l’acqua non è per forza da ritenersi sostenibile. Lo sarà solo ed esclusivamente se la sua produzione con questi sistemi sarà rispettosa dell’ambiente e della biodiversità, se sarà economicamente sostenibile per l’investitore e l’utenza, e se creerà un contesto sociale migliore per l’uomo”.

Ne è seguito un interessante scambio di idee e proposte con i tanti intervenuti che, oltre a battere il tasto della preservazione del fiume, hanno espresso timori per la gestione e l’abbandono dei rifiuti, l’agricoltura intensiva e gli innumerevoli impianti di biogas presenti nel territorio.