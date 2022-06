Cumulo di terra “scoperta” in via Parenzo: esposto a Mite e Prefettura

Brescia. Un esposto a Prefettura e Ministero della transizione ecologica è stato presentato, nella mattinata di mercoledì, da Europa Verde Brescia per il cumulo di terra asportata dal parco Parenzo, in città, oggetto di bonifica da Pcb nell’ambito del Sin Caffaro, e depositata a Chiesanuova, coperto da un telo che si è sollevato (e successivamente sistemato), spargendo il terriccio nel quartiere.

Queste le accuse presentate dai Verdi bresciani attraverso l’avvocato Francesco Paolo Perez per conto del portavoce bresciano di Europa Verde, Salvatore Fierro.

Secondo i Verdi, nonostante le sollecitazioni dei cittadini e del Consiglio di quartiere, la terra non sarebbe stata messa in sicurezza in modo adeguato e tempestivo, spargendosi nel quartiere e costituendo un potenziale «danno

alla salute della popolazione residente (…) nonostante la presenza di un telo di copertura instabile».

Al Mite Europa Verde chiede di intervenire «in via sostitutiva con un’ordinanza contingibile urgente» che, secondo Fierro «anche il Comune aveva il potere di emanare ma che ha scelto di non firmare».

Dalla Loggia la risposta dell’assessore all’Ambiente, Miriam Cominelli, che ha ribadito che «la tipologia del telo che copre la terra è definita a livello progettuale» e che la «ditta, dopo la segnalazione, ha provveduto a sistemare il telo».