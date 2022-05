Sfruttamento idroelettrico del fiume Oglio, venerdì incontro a Pontevico

Pontevico. Venerdì 3 giugno, ore 21.00 presso la sala civica del Teatro Comunale di Pontevico, Europa Verde Pontevico organizza un incontro per riflettere sullo sfruttamento idroelettrico del fiume Oglio. Da anni si parla di sfruttamento del fiume per generare energia idroelettrica, ma i tanti progetti sul tavolo, si parla di una decina di impianti in pochi chilometri, ora rischiano di diventare un grave

pericolo per la sicurezza dei territori attraversati dal corso d’acqua e per l’intero equilibrio dell’ecosistema fluviale.

Anche Pontevico e Robecco sono fra le sedi di potenziali centraline: dal 2011 si parla di realizzare uno sbarramento a valle del ponte stradale che unisce i due comuni. Ad oggi il progetto è bloccato ma i tentativi di superare i dinieghi degli enti sono ancora in atto.

Interverranno l’onorevole Devis Dori di Europa Verde, già attivo per diverse questioni legate all’ambiente del territorio bresciano, Paolo Falbo, presidente del circolo Legambiente Serio e Oglio, Luigi Ferrari, presidente del parco regionale Oglio nord, Dario Polini, responsabile nazionale economia di Europa Verde e Alessio Pesenti di Europa Verde Pontevico.

L’incontro è parte della serie di incontri d’ascolto del territorio bresciano promossi da Gianluca Bordiga e Salvatore Fierro, portavoce di Europa Verde Brescia.