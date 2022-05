Via Parenzo, polemiche sulla terra della bonifica

Brescia. Riposizionato, nella giornata di domenica, il telone che copriva la terra accumulata in via Parenzo a Brescia. Terra che è stata scavata ed erosa dai parchi in corso di bonifica.

Al Comune era arrivata la segnalazione che la copertura, a causa del vento, si era sollevata, spargendo il terriccio. E’ intervenuta quindi la ditta che si occupa di movimentare il terreno che ha riposizionato il grande telo plastificato. Ma ciò non è bastato a sedare le polemiche: la presidente del Cdq Chiesanuova, Claudia Cauzzi, lamenta che i cittadini non vengano ascoltati in Loggia, poichè preoccupazioni che il telone non reggesse erano già state espresse nella giornata di giovedì, senza che nessuno intervenisse a verificare.

Analoghe lamentele anche da “Basta Veleni” che critica la mancata “tempestività nelle comunicazioni” chiedendo al contempo quale sarà la destinazione della terra rimossa dalle aree contaminate e quali i tempi per conoscere l’esito dei monitoraggi su via Cacciamali.

L’amministrazione comunale ha riposto, con una nota, che «il terreno in questione non è più interessato dalla presenza di amianto, precedentemente rimosso» e che «la tensostruttura presente nel parco era una misura preventiva». I cumuli di terreno? «Ora verranno conferiti in discarica».

La Loggia ha voluto rimarcare anche che «l’impegno del Comune per ridare alla libera fruizione dei cittadini aree pubbliche toccate dall’inquinamento si è esplicitato in questi anni con ingenti risorse economiche e umane: da qui i

positivi risultati nel quartiere».