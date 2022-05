Pontevico, Fonderia Raffmetal: “Manca trasparenza su eventuali ricadute”

Pontevico. Serpeggia preoccupazione, tra i cittadini di Pontevico (Brescia), per le eventuali ricadute che potrebbe avere, a livello ambientale e sulla salute, il possibile insediamento della fonderia Raffmetal.

«Nonostante siano passati anni, sindaco e giunta comunale mantengono il più assoluto silenzio, ignorando completamente quella che è la legittima e sacrosanta richiesta di chi si sente minacciato per la propria salute e di quella dei propri figli» affermano Alessio Pesenti e Salvatore Fierro di Europa Verde Pontevico ed Europa Verde Brescia.

«Ricordiamo – continuano i portavoce bresciani- che la difesa del territorio e dell’ambiente, da ogni forma di inquinamento è un preciso dovere morale e giuridico di ogni amministratore pubblico responsabile e garante della propria comunità e della salute pubblica».

«Vogliamo conoscere quali sono i pro e i contro di un’operazione così impattante, quali sono i monitoraggi e i controlli che saranno effettuati sull’acqua, sull’aria e sul suolo in modo tale da scongiurare ulteriore inquinamento».

«La decisione del sindaco e della giunta comunale di non convocare, nonostante le diverse richieste, un consiglio comunale aperto per informare sul nuovo insediamento è gravemente lesivo dei diritti dei cittadini» attacca Europa Verde. «Non accettiamo risposte basate su regolamenti e statuti, vogliamo e pretendiamo trasparenza».

«Dopo mesi di richieste, parole come “non si ritiene opportuno al momento convocare un consiglio comunale aperto per discutere l’argomento”, scritte lo scorso 24 maggio dal sindaco Azzini in risposta alla ulteriore richiesta di trasparenza del gruppo di minoranza Nuovi Orizzonti, sono irrispettose dell’intera popolazione» è l’affondo di Pesenti e Fierro.

«Chiediamo, nuovamente, la convocazione di un’assemblea pubblica in cui si illustri ai cittadini il progetto e le sue ricadute» concludono i portavoce di Europa Verde.