Manerbio, un convegno sul futuro della pianura Bresciana

Manerbio. L’associazione di volontariato Assoverde Santa Lucia ODV, nell’ambito delle iniziative del progetto “Banco di San Martino 41” e con il coordinamento operativo di CSA – Centro Studi Acli e di Dario Selleri in particolare, promuove un incontro di approfondimento sul tema “Ambiente e Territorio della pianura bresciana – prospettive per le nuove generazioni”. A relazionare sullo stato di salute del nostro territorio sarà il dott. Pietro Gorlani, giornalista ed esperto di tematiche ambientali, che esporrà un dettagliato focus sulle criticità della provincia bresciana, attraverso i molti dati raccolti in anni di inchieste giornalistiche.

Durante l’incontro, presentato dalla giornalista Barbara Appiani, interverranno anche rappresentanti degli Istituti Scolastici Superiori “PASCAL – MAZZOLARI”, di Manerbio e Verolanuova, e “CAPIROLA” di Leno e Ghedi, che presenteranno alcuni progetti didattici sul tema della tutela dell’ambiente.

Vi sarà, infine, la testimonianza di alcune associazioni impegnate sul territorio, in particolare ASSOVERDE SANTA LUCIA ODV (l’importanza dell’impegno associativo sul territorio) – CIRCOLI LEGAMBIENTE VALLE DELL’OGLIO e LA NOSTRA TERRA (Progetti di Legambiente per la nostra pianura bresciana e criticità) – SLOW FOOD BASSA BRESCIANA (Progetti legati alla cultura del cibo Buono-Pulito-Giusto e per tutti) FIPSAS (L’importanza del lavoro di monitoraggio dei corsi d’acqua nella nostra pianura).

“AMBIENTE E TERRITORIO DELLA PIANURA BRESCIANA” evento in programma per il 4 giugno 2022 alle ore 17,00 presso Villa di Rosa a Manerbio (Bs), via San Faustino n. 51 (in caso di maltempo presso la palestra in Piazza A. Moro – Manerbio Bs)