Risorse idriche, inaugurati i lavori della Seriola Nuova

Chiari. Gli effetti della crisi climatica mettono al centro dell’attenzione le questioni legate all’uso plurimo e sostenibile dell’acqua. Temperature oltre la media e lunghi periodi avari di piogge, come quello che stiamo vivendo e che ha dimezzato la disponibilità idrica in tutti i bacini bresciani, si alternano ad eventi piovosi eccezionali.

“Per dare risposte concrete delle conseguenze della crisi climatica nel governo delle risorse idriche servono innovazione e investimenti sul territorio”, ha detto Gladys Lucchelli, commissario regionale del Consorzio di bonifica Oglio Mella, venerdì 20 maggio in occasione dell’inaugurazione di un primo lotto di lavori – interamente finanziati dalla Regione Lombardia per 620 mila euro – che interessano il tratto iniziale della Seriola Nuova, il canale che dal confine tra Chiari e Pontoglio arriva sino a Roncadelle irrigando 2400 ettari dell’alta pianura occidentale bresciana.

“L’irrigazione”, ricorda il commissario, “è alla base di quasi il 100 per cento della produzione agricola bresciana: garantirla è quindi una sfida più che mai cruciale anche alla luce della crisi alimentare innescata dall’invasione dell’Ucraina. Per questo il Consorzio ha già in campo progetti per 8 milioni di euro destinati a rendere sempre più efficiente l’uso dell’acqua, grazie alle risorse regionali e nazionali già stanziate e in corso di approvazione”.

“Un investimento eccezionale della Regione che nell’ambito del piano Lombardia voluto dal presidente Fontana ha destinato risorse a opere irrigue su tutto il territorio”, ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, presente all’inaugurazione. “In un’epoca di scarsità idrica è fondamentale razionalizzare la risorsa acqua, contrastandone la dispersione in un’ottica di sostegno al mondo agricolo e con grandi benefici ambientali. In questo senso la collaborazione con i consorzi di bonifica è fondamentale e in questi anni abbiamo fatto un percorso congiunto che ha portato a risultati concreti”.

Il canale Seriola Nuova è stato realizzato tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI su concessione ducale della Repubblica di Venezia. Le acque della Roggia Vetra, provenienti dalla presa del fiume Oglio, giunte al partitore del Bosco Levato si dividono tra la Seriola Vecchia e la Seriola Nuova.

La Seriola Nuova attraversa il territorio di Chiari da dove poi entra nelle campagne di Coccaglio e prosegue per Rovato, Cazzago San Martino, Castegnato, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Gussago, Travagliato, Torbole Casaglia. Durante il suo percorso di oltre 17 chilometri il canale si apre in numerose bocche destinate all’irrigazione di circa 2400 ettari supportato da un reticolo secondario di oltre 62 chilometri.

I lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato il primo importante tratto, dal partitore per circa 400 metri, consentendo di migliorare il deflusso dell’acqua nell’alveo grazie al risezionamento e ricostruzione delle sponde e del fondo.

L’intervento è stato finanziato interamente dalla Regione Lombardia per un importo di 600 mila euro.

La Seriola Nuova fa parte di un progetto nell’ambito del Piano nazionale per il risparmio idrico che prevede ulteriori interventi per un valore di 6 milioni di euro in attesa di approvazione. Il progetto presentato riguarda il proseguo del risezionamento del canale e l’installazione di un sistema di telecontrollo a paratoie automatiche.