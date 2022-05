Aria malata, esposto di Europa Verde a Mite e Prefettura

Brescia. Esposto a Mite (Ministero per la transizione ecologica) e alla Prefettura per l’aria malata. Lo ha presentato di Europa Verde Brescia, dopo che la Corte di Giustizia Europea ha indicato nella Leonessa una delle zone più critiche per i livelli di inquinamento.

La richiesta di Europa Verde, tramite il suo portavoce Salvatore Fierro, è quella di emettere un’ordinanza «urgente e contingibile, senza ulteriori indugi e richieste, sulla base dei principi stabiliti dal Codice dell’ambiente e in attuazione ai principi di precauzione, correzione, sviluppo sostenibile e leale collaborazione».

Nel documento, come riporta Il Giornale di Brescia, si fa riferimento ai dati della Corte europea che indicano come «particolarmente allarmante» il dato «relativo all’esposizione, rispetto al quale Brescia è stata indicata come la provincia peggiore tra gli oltre mille territori nazionali». Non solo, nel testo si rimarca anche «il primato di Brescia in Italia e in Europa per tasso di mortalità da polveri sottili».

Ma Europa Verde non si rivolge solamente al ministero romano, ma interpella anche il Comune di Brescia con un affondo senza reticenze in cui viene addirittura chiesto alla Giunta di «dimettersi» a seguito del «fallimento delle azioni intraprese» o, al meno, «farsi carico delle sanzioni comminate e

non scaricarle sulla popolazione».