Montichiari, sì della Provincia alla discarica di Recupera

Montichiari. Via libera della Provincia di Brescia all’impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti chiesto dalla ditta Recupera srl nella frazione di Vighizzolo, all’interno dell’ Ate43.

La discarica verrà realizzata nella cava per la quale, invece, era stata respinta dal Tar la richiesta di Padana Green che avrebbe voluto smaltire oltre un milione di metri cubi di rifiuti non pericolosi, di cui 760 mila di amianto. Il Pirellone aveva fatto valere il fattore di pressione ambientale.

Di fronte al ricorso di Padana Green, i giudici amministrativi hanno respinto sottolineando anche il fatto che i vantaggi ambientali e le compensazioni manifestate dal privato sarebbero stati non consistenti. E visto che nella zona di Montichiari e nella vicina Calcinato ci sono già diversi impianti di trattamento dei rifiuti, il Tar ha dato ragione a chi si è detto contrario alla nuova discarica.

Diverso invece il caso di Recupera che realizzerà un impianto per «rifiuti speciali e urbani non pericolosi» finalizzato al recupero di parte di essi, come agglomerati.

La superficie complessiva della struttura si estenderà su oltre 100mila mq, per un massimo di 300mila tonnellate all’anno di rifiuti inerti (ghiaia, mattoni, materiali da costruzione).

Il Broletto ha approvato il progetto senza che sia prevista la Via (Valutazione di impatto ambientale), prescrivendo tuttavia azioni al fine di preservare la falda acquifera e le emissioni.