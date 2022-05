Adro, potenziata la raccolta abiti usati pro Humana

Adro. Il comune di Adro (Brescia) consolida la collaborazione con Humana People to People Italia, che gestisce la raccolta e avvio a recupero degli abiti usati, e dà il via anche a un potenziamento del servizio per i cittadini.

Alla luce della grande quantità di abiti raccolti sul territorio, l’organizzazione di cooperazione internazionale, infatti, ha provveduto a raddoppiare i contenitori posizionati in Via Leonardo da Vinci, che da due diventano quindi quattro.

Gli adrensi possono così beneficiare di ulteriori punti di raccolta e sentirsi così ancor più coinvolti in questa iniziativa sostenibile e solidale.

Oltre a questi, i cittadini possono trovare i contenitori Humana anche ai seguenti indirizzi: Via San Zeno e Via Provinciale-Q8.

Nell’ultimo quinquennio, gli adrensi hanno affidato a Humana Italia quantità considerevoli di vestiti usati in quantità pari circa 148.000 chili. Un numero importante che testimonia una partecipazione attiva dei cittadini del territorio.

Anche grazie al loro contributo, nel 2021 la Federazione di Humana nel mondo ha portato avanti 1.238 progetti a beneficio di 9,6 milioni di persone. Si tratta di programmi specifici che riguardano interventi legati all’istruzione, agricoltura sostenibile, aiuto all’infanzia e tutela della salute nelle fasce più deboli della popolazione.

Tra questi ultimi, in Italia, spicca il progetto Orto3C – Coltiviamo il Clima e la Comunità, l’orto di comunità di Humana a Cornaredo (Milano), che favorisce l’inclusione sociale di persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, migliorandone le competenze professionali e trasversali.

Quello che però colpisce non sono solo i dati derivanti dalla raccolta abiti. Affidare i capi che non si indossano più alla filiera etica e trasparente di Humana permette di generare importanti impatti ambientali.

Questo gesto concreto da parte dei cittadini del comune di Adro ha permesso di evitare l’emissione di 533 tonnellate di anidride carbonica, di risparmiare 888 milioni di litri d’acqua e di impedire l’utilizzo di 44 tonnellate di pesticidi e di 89 tonnellate di fertilizzanti.

Inoltre, gli indumenti inseriti nei contenitori di Humana Italia non finiscono nella raccolta indifferenziata, riducendo quindi i notevoli costi di smaltimento di questa frazione. Per il comune di Adro, in particolare, sono stati risparmiati negli ultimi cinque anni 27.920 euro di costi di smaltimento.

Ecco il materiale pulito che, una volta riposto in sacchetti ben chiusi, è possibile inserire nei contenitori con il logo Humana: capi d’abbigliamento; accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard); scarpe; borse e zaini; biancheria per la casa.