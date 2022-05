Amianto e rifiuti edili nelle campagne, otto denunce

Coccaglio. Sono otto le persone denunciate per reati ambientali, abbandono e gestione illecita di rifiuti dalla Polizia Locale del Montorfano.

Dopo una serie di indagini è emerso che un’azienda di Manerbio aveva abbandonato amianto nel cuore della Franciacorta e di un analogo episodio si era resa protagonista anche un’officina di Calcio (Bergamo), con diversi cantieri aperti nel bresciano la quale, attraverso un collaboratore, aveva portato macerie edili ed altri rifiuti nelle campagne della Franciacorta, Cologne e Coccaglio.

L’uomo che effettuava lo smaltimento illecito, e che non risulta iscritto all’albo dei gestori ambientali, era già stato denunciato ad inizio anno per i medesimi reati. Nei guai sono finiti anche i due imprenditori edili che gli avevano commissionato l’operazione, denunciate a loro volta per aver abbandonato i rifiuti sul suolo e per aver gestito e trasportato illecitamente detti rifiuti.