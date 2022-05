“Sguardi sul fiume Chiese”, venerdì dibattito a Palazzo Pirelli

Milano. Venerdì 6 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, si terrà presso la Sala Gonfalone a Palazzo Pirelli (via Fabio Falzi, 22, Milano), l’evento “Sguardi sul fiume Chiese”.

Verranno proiettati due cortometraggi con protagonista il fiume e a seguire un dibattito: interverranno tra gli altri Andrea Fiasconaro, consigliere regionale M5s e Mirko Savi, attivista e divulgatore ambientale.

“Riuscire a portare il tema della salvaguardia del fiume Chiese, con un evento ad hoc, nel cuore di Regione Lombardia, dove di fatto si decide del futuro di questo fiume è un grande risultato. Mi auguro che il dibattito sul fiume Chiese contribuisca a sensibilizzare anche altre persone al di fuori dei confini mantovani in merito alla sua salvaguardia e ad agire di conseguenza.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale M5s, Andrea Fiasconaro.

La conferenza sarà visibile in diretta streaming sulle pagine Facebook ufficiali del consigliere Andrea Fiasconaro e del Movimento 5 Stelle Lombardia.