Agenda 2030, Brescia ospita una tappa di #InsiemepergliSDG

Brescia. Anche Brescia accoglierà una delle tappe dell’iniziativa #InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ai partner UN SDG Action Campaign, FAO, Commissione Europea, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children, sul ruolo che ciascuno gioca per raggiungere insieme i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall‘Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino a Milano è andato in scena martedì 3 maggio l’evento di lancio della campagna, alla presenza della Vice Ministra agli Esteri Marina Sereni, che ha coinvolto i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, di Bergamo, Giorgio Gori, di Brescia, Emilio Del Bono, di Catania, Roberto Bonaccorsi (collegato in remoto), e del sindaco di Siena, Luigi De Mossi.

L’evento coinvolgerà gli studenti di scuole superiori del territorio, accendendo i riflettori sui messaggi chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, anche attraverso le campagne #FlipTheScript promossa dalla UN SDG Action Campaign e #InsiemepergliSDG promossa dal MAECI e partner per cambiare la narrazione sugli SDG, richiamando l’importanza di agire insieme per un pianeta e un futuro migliore.

La campagna #InsiemepergliSDG, che nel 2021 ha toccato le città di Teramo, Prato, Bari, Roma e Cremona, arriverà per l’edizione 2022 nelle città di Siena (15 al 28 giugno), di Catania (dal 22 al 25 settembre) e di Brescia-Bergamo (dal 21 al 30 ottobre), con una serie di attività ed iniziative sugli SDG, percorsi di condivisione attraverso laboratori, formazione e didattica, cittadinanza attiva, gioco e creatività.

Brescia svilupperà, soprattutto, l’Obiettivo 11, che vuole «rendere le

città e gli insediamenti umani – spiega l’Agenda – inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili» e presenterà i risultati e le azioni in corso.