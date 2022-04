Montichiari, gli studenti del Don Milani nelle discariche di Vighizzolo

Montichiari. Sabato 30 aprile a partire dalle ore 8 gli alunni delle classi prime del Liceo scientifico progettuale Don Milani a Montichiari per l’intera mattinata condurranno una visita guidata alle diverse discariche disseminate nella brughiera circostante la cittadina della Bassa. I ragazzi visiteranno in particolare le discariche Systema, Gedit ed Ecoeternit in frazione Vighizzolo, per terminare con la Cava Verde in frazione Ro. A spiegare loro tipologie e caratteristiche dei vari siti per lo smaltimento dei rifiuti saranno i volontari Diego Bodei e Luciano Gerlegni di Legambiente insieme con Gigi Rosa dell’associazione Sos Terra.