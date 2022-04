Provaglio, rifiuti abbandonati? “Io li raccolgo”

Provaglio d’Iseo. Rinviata a causa delle condizioni meteo sfavorevoli la raccolta della prima giornata, prevista sabato 23 aprile, si riparte il 7 maggio con l’iniziativa “Io li raccolgo” giornate ecologiche volte alla salvaguardia del nostro Comune.

Si tratta di un intervento di raccolta dei rifiuti abbandonati in campagna, nei vigneti, negli angoli più nascosti, nei ritagli di verde lungo le principali strade d’accesso al paese, fortemente voluto dagli Amministratori Comunali, che effettueranno materialmente la pulizia occupandosi in prima persona della raccolta.

Il ritrovo è fissato alle 14.30 presso Piazza Portici con pulizia della strada che porta a Provezze. Dopo la consegna dei materiali (pinze e sacchi) si parte. A raccolta terminata i rifiuti verranno correttamente differenziati.

“L’obiettivo è doppio – spiega Giancarlo Dolfini Assessore alla Transizione Ecologica –ripulire il territorio e far capire l’importanza di gettare correttamente la spazzatura. L’invito è esteso a tutti i cittadini, alle associazioni alle famiglie e ai più piccoli perché le regole base di comportamento civile si imparano a partire dall’infanzia e ritrovarsi per scoprire come stare insieme per rendere il nostro paese ancora più bello e pulito sia senza dubbio un’occasione di socializzazione.”

“Trovare i rifiuti abbandonati a bordo strada significa che dobbiamo ancora lavorare per rimuovere l’inciviltà dal nostro modus vivendi – afferma il Sindaco Vincenzo Simonini – con queste giornate che mi auguro possano diventare un appuntamento mensile, ci impegniamo a preservare il nostro territorio in una sorta di dare e avere: noi riceviamo tanto da esso e il minimo che possiamo fare è restituire qualcosa proteggendolo.”

A supporto di questa attività gli agenti della Polizia Locale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile.