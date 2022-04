Morire di amianto nel Bresciano, giovedì un convegno Cgil

Brescia. Giovedì 28 aprile 2022 – giornata internazionale delle vittime dell’amianto – Cgil Brescia, Patronato Inca Cgil Brescia e Museo dell’Industria e del Lavoro (Musil) hanno organizzato un convegno dal titolo “Morire di amianto nel Bresciano, una tragedia di lunga durata”. A trent’anni dalla legge 257/92 che ha messo al bando l’amianto in Italia, una occasione per fare il punto su una situazione che ogni anno continua a provocare vittime anche nella nostra provincia.

L’iniziativa è in programma a partire dalle ore 9.00 nel salone Buozzi della Camera del Lavoro, in via Folonari 20 a Brescia. Dopo l’introduzione di Francesco Bertoli (segretario generale Cgil Brescia) e i saluti di René Capovin (direttore Musil) e di Claudia Gavazzi (Inca Cgil) la giornata – coordinata da Antonella Albanese (segreteria Cgil Brescia) – si aprirà con la presentazione del libro “Morire di amianto” del medico del lavoro Pietro Gino Barbieri. Seguiranno gli interventi dei medici del lavoro Roberto Girelli ed Ettore Brunelli e un approfondimenti sul contesto nel settore edile (a cura Ibrahima Niane – Fillea Cgil) e sulla situazione dei lavoratori ex esposti (a cura di Mauro Paris – Spi Cgil). A concludere i lavori sarà Alessandro Pagano, segretario generale della Cgil Lombardia.

Durante la mattinata sono previste alcune testimonianze di lavoratori ex esposti ad amianto e sarà l’occasione per ricordare Raffaele Pelosi, lavoratore Atb, delegato Fiom e collaboratore Inca Cgil.