Come creare un giardino moderno seguendo l’estetica e il trend del settore

Brescia. La passione per il giardinaggio è un elemento che accomuna tanti itailani. Riuscire a sistemare e creare un giardino che rispecchia il proprio carattere è importantissimo per creare una sintonia con l’ambiente che ci circonda. In aggiunta a questo bisogna tenere conto anche dei nuovi trend di settore, dell’estetica e dei vari elementi per arricchire gli spazi. Vediamo in questo articolo dei consigli e suggerimenti per costruire il tuo giardino ideale.

Elementi fondamentali

Sicuramente eliminare il superfluo può contribuire a minimalizzare gli spazi nel tuo giardino. Diciamo che se lo stile basic e minimal fa parte della tua persona apprezzerai sicuramente questo consiglio. Ciò che non è funzionale ai tuoi spazi fa escluso.

Sicuramente un’ulteriore arma per rendere un giardino molto minimale è affiancare un prato di erba sintentica con dei mobili, sedute e tavoli color bianco o nero. Google è nostro amico, cercare della parole chiave tipo: ” prato sintetico brescia ” può sicuramente fornirci risultati utili. A differenza di altri design più maestosi, come ad esempio quello inglese, lo stile minimale è molto più pulito. Chiaro esistono poi altri design come quello italiano che risulta più geometrico e classico oppure ancora il luxury cha ha dei colori oro e argento un impronta primaria.

Insomma esistono vari tipi di stile ma sicuramente il giardino minimal è quello che ricalca di più un giardino moderno. Un’altra caratteristica di questo design è che è valido anche per piccoli giardini, non tutti infatti possiedono ampi spazi verdi e al giorno d’oggi molte persone non hanno neanche uno spazio esterno ma solo dei balconi o tetti verdi.

Si tratta di spazi esterni dove è comunque possibile ritagliare il proprio angolo da “pollice verde” e sfruttare uno spazio per implementare la propria green area.

Elementi d’arredo e architettura

Tornando alla fase progettuale, è importante capire come sistemare il proprio ambiente.

Se abbiamo un grande giardino è meglio individuare le aree gioco per bambini piuttosto che analizzare i migliori punti per inserire un tavolo con sedute e magari un’area barbeque.

La progettazione è fondamentale, ecco perché bisogna costruire un piano operativo che comprenda, oltre la revisione degli spazi, anche l’implementazione di elementi d’arredo quali:

Poltrone.

Lampade.

Luci segna passi.

Vasi.

Fioriere.

Addirittura esistono vere e proprie figure che si occupano di garden design ovvero progettazione di giardini. Si, non è uno scherzo.

La creazione di uno spazio verde prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale per aiutare ospiti, amici e familiari a seguire una traccia ben precisa.

Spesso, soprattutto se non sono mai venuti a casa vostra, potrebbero girare a zonzo prima di capire da dove entrare presso la vostra abitazione o in alcuni casi, se la vostra casa delimita con lo spazio di un altro vicino, finire sbadatamente nella casa di un perfetto sconosciuto.

È del tutto normale preoccuparsi di questi particolari, si tratta d’altronde della tua area verde che è in tutto è per tutto uno spazio abitativo.

Persino il prato merita una grande attenzione, bisogna scegliere il giusto materiale e avere cura di effettuare una pronta e concreta manutenzione quando necessario.