Combustibile nel Garda a Porto Torchio di Manerba

Manerba. La rottura di una cisterna di gasolio utilizzata per il riscaldamento di un’abitazione dell’entroterra gardesano ha provocato nella mattinata di questa domenica uno sversamento di combustibile che è sceso fino al lago forse dopo essere penetrato in un tombino, provocando una chiazza inquinante in località Porto Torchio a Manerba.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata intorno alle 10,30 dai Carabinieri Forestali. Dalla centrale è stata inviata sul posto una squadra da Salò, oltre agli uomini del nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) arrivati da Milano ed esperti in bonifiche del comando di Trento.