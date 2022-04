Dalla Regione 1 milione di euro per i centri di riutilizzo

Milano. La Regione Lombardia ha approvato un bando per l’assegnazione di contributi a comuni (anche in forma associata) e Comunità Montane per la realizzazione di centri del riutilizzo. La dotazione finanziaria ammonta a 1 milione di euro. In un centro di riuso è possibile donare gli oggetti che non servono più, farli riparare per ricollocarli su un mercato solidale, evitando che finiscano in discarica o allo smaltimento.

“Il contributo, a fondo perduto, potrà arrivare fino al 100% dell’importo della spesa ammissibile”, spiega Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone, ma non oltre un massimo di 200mila euro per ogni singolo intervento – spiega Massardi. “Nello specifico si tratta di finanziamenti per sostenere le spese di progettazione e realizzazione di nuovi centri di riutilizzo o di ampliamento di quelli esistenti”.

“La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma regionale bandi online a partire dal 28 aprile e fino al 9 giugno 2022. Un intervento importante da parte di Regione Lombardia che sostiene le iniziative dei territori, esempio concreto di economia circolare e solidale”, conclude Massardi.