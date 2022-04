Massardi (Lega): “Dalla Regione 12 milioni per sostituire gli impianti termici più inquinanti”

Milano. Regione Lombardia ha aperto il bando per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi a biomassa. “La dotazione finanziaria messa a disposizione nel bando è pari a 12 milioni di euro”, informa il consigliere regionale della Lega, membro dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste, parchi, Floriano Massardi, “così suddivisa: • 10 milioni sulla linea di contributo a favore delle persone fisiche; • 1 milione sulla linea di contributo a favore delle Pmi, con incluse le ditte individuali; • 1 milione sulla linea di contributo a favore degli Enti del terzo settore non iscritte al registro delle imprese”.

La partecipazione al bando è ammessa per le persone fisiche, Pmi ed Enti del terzo settore, che hanno presentato al Gestore Servizi Energetici (GSE) la domanda per i contributi previsti dal Conto termico; per ciascun richiedente il contributo regionale può essere concesso a un massimo di cinque impianti. Per richiedere gli incentivi si può accedere alla piattaforma regionale Bandi online da oggi 21 aprile e fino al 15 settembre 2023.

!Un’azione importante da parte di Regione Lombardia per sostituire gli impianti termici civili più inquinanti con sistemi a biomassa a basse emissioni e più ecosostenibili” conclude Massardi.