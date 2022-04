Anguille a rischio estinzione e inquinanti: esposto del Codacons

Lago di Garda. Dal 2011 è proibita la pesca professionale e sportivo-dilettantistica dell’anguilla nel Benaco, per effetto del divieto prorogato di anno in anno da Regione Lombardia (insieme a Veneto e provincia autonoma di Trento) sulla base dell’ordinanza del Ministero della Salute, per evitare il consumo di anguille contaminate da Pcb presente nei fondali del lago. Con il blocco dei prelievi, è finita anche la semina per aiutare il ripopolamento; se a questo si aggiungono le barriere per evitare l’ingresso dai fiumi e l’inquinamento che rende difficile la riproduzione di questi animali, si arriva al rischio di estinzione tout court.

Il problema non riguarda solo il Garda. Nel 2009 l’anguilla è stata inserita nella Lista Rossa della Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura) come specie a rischio critico. La produzione di PCB fu vietata per la prima volta in Giappone nel 1972, a seguito di un incidente che coinvolse 2000 persone. In seguito fu vietata in Italia a partire dal 1983. In quell’anno ha terminato l’attività l’unico stabilimento italiano che produceva PCB, la Caffaro di Brescia.

Brescia ed Anniston, negli USA, rappresentano i maggiori casi a livello mondiale di contaminazione da PCB nelle acque e nel suolo, in termini di quantità di sostanza tossica dispersa, estensione del territorio contaminato, numerosità della popolazione coinvolta e durata della produzione.

I valori rilevati dalla ASL bresciana a partire dal 1999, sono anche 5000 volte al di sopra dei limiti fissati dal DM 471/1999 (livelli per area residenziale, 0,001 mg/kg). A seguito di quella ed altre indagini, a giugno 2001 è stata presentata una denuncia di disastro ambientale alla Procura della Repubblica di Brescia. Altre indagini a campione sulla popolazione bresciana adulta hanno evidenziato che i residenti di alcune aree urbane hanno valori di PCB in media superiori anche di 10-20 volte circa rispetto a quelli di riferimento. Il Codacons ha quindi deciso di fare un esposto in Procura della Repubblica per il disastro ambientale e il danno patito dalla collettività in termini di salute.