Rete di 400 metri alla deriva nel lago di Garda

Salò. I carabinieri forestali di Salò hanno sequestrato una rete alla deriva nelle acque del lago di Garda, abbandonata o persa ma tutta aggrovigliata e lunga circa 400 metri.

Ha intrappolato almeno 250 chili di pesce trovato in avanzato stato di composizione. Il recupero è stato effettuato dai sub di Wwf Bergamo Brescia e si è rivelato difficoltoso vista la quantità e la posizione.

Il problema delle reti abbandonate (ghost net) nei laghi è purtroppo in aumento e si tratta di trappole mortali per l’ecosistema. Ogni segnalazione e recupero serve anche per un censimento iniziato un paio di anni fa.