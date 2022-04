Roè Volciano, cessato allarme per l’incidente alla Metalfer

Roè Volciano. Sembra cessato l’allarme per la reazione chimica che si è prodotta in una cisterna della ditta Metalfer facendo temere per la salute dei cittadini che avrebbero potuto respirare i fumi tossici sprigionati dopo lo sversamento di 1.500 litri di fosfato di zinco in una vasca contenente acido solforico.

Secondo quanto dichiarato alla stampa da Arpa Brescia, la situazione è sotto controllo perché la cisterna è stata vuotata e il materiale travasato in una vasca isolata, mentre i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa hanno sigillato lo scarico delle acque industriali, impedendo che sostanze nocive raggiungessero la rete fognaria. La qualità dell’aria verrà tenuta sotto controllo anche nei prossimi giorni.