Roè Volciano, Metalfer: cisterna a rischio cedimento

Roè Volciano. Non si è ancora concluso l’intervento dei vigili del fuoco alla Metalfer di Roè Volciano (Brescia) azienda metallurgica nella quale, nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, si è verificato un incidente “chimico” a seguito del quale si è sollevata una fitta e consistente nube.

I due liquidi entrati erroneamente a contatto (fosfato di zinco e acido solforico) durante uno sversamento in una cisterna continuano infatti ad emettere fumi e la reazione esotermica prodotta ha raggiunto elevatissime temperature che stanno mettendo a rischio la tenuta del contenitore stesso.

Sul posto anche i tecnici Arpa, che stanno monitorando le emissioni. resta in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco che impone il divieto di transito sulla strada attigua all’impianto e sulla pista ciclabile che corre nelle vicinanze.