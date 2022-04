Lunedì di Pasquetta nel parco di villa Mazzotti a Chiari

Chiari. Lunedì 18 aprile un’occasione di festa per giovani e famiglie con intrattenimento a 360° arricchito da una location d’eccezione, Villa Mazzotti, che lo ospita nel parco (l’ingresso è gratuito) dando la possibilità di godere della sua architettura liberty e dei suoi meravigliosi spazi verdi. Dalle 10 alle 23 di Pasquetta l’area sarà allestita con i food truck di Eatinero.it, operativi a pranzo, merenda, aperitivo e cena per una proposta street food di alta qualità. A corredo: performance di musica live con band e dj set, gli espositori del Vanitas’ Market – Handmade in Italy e sorprese anche per i più piccoli. Non mancheranno tavoli e sedute, ma sarà anche possibile portarsi teli e coperte da casa per rilassarsi en plein air e vivere un’esperienza ancora più immersiva e “green”.

Villa Mazzotti è tra “i luoghi del cuore” del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Tra romantiche voliere, vasi, statue neoclassiche e un parco concepito come “un giardino all’italiana”, la villa è stata progettata dall’architetto Antonio Vandone di Cortemilia, uno dei maggiori esponenti del Liberty italiano.

PROGRAMMA EVENTO

10:00 apertura food truck di Eatinero.it e espositori Vanitas’ Market per tutto il giorno

10:30 spettacolo “L’orco della caverne” della Compagnia I Burattini di Bonacina

15:00 musica live con Wop Band

16:00 spettacolo “L’orco della caverne” della Compagnia I Burattini di Bonacina

17:00 Menph dj set (funk, jazz, world music, elettronica)

20:00 musica live con Phonobeat band

FOOD & BEVERAGE

Food truck di Eatinero.it:

BRANCHIE: Burritos gourmet (anche vegetariano), spritz e vino

GIPSY HORSE: Hamburger gourmet a base di carne di black angus, chianina e ingredienti a km0 (tutto gluten free).

GNOKO ON THE ROAD: Gnocco fritto con salumi di Parma, humus, gorgonzola, polpette parmigiane, focaccia imbottita, Lambrusco e bibite

BIRRA DI STRADA: Birra artigianale italiana

GELATERIA MEÌ: Gelato artigianale

HAND MADE & VINTAGE MARKET

Il mercatino hand made & vintage di Vanitas’ Market con una quindicina di espositori provenienti da tutta Italia.