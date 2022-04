A Gardone Riviera il progetto europeo “Life Salvaguardia”

Gardone Riviera. Il 12 aprile a Palazzo Wimmer di Gardone Riviera (Brescia) si è svolto il primo evento pubblico di presentazione del progetto europeo “Life Salvaguardia”, ideato dalla cooperativa sociale Cauto, che si svilupperà nei prossimi due anni nel territorio bresciano del Garda.

“Il Garda sei Tu: dal micro al macro ogni contributo è prezioso per la salvaguardia del territorio!” Questo è il messaggio lanciato martedì durante “Salvaguardia Connection”: il primo evento pubblico del

progetto europeo Life Salvaguardia che si pone la grande sfida di dare vita ad un’azione corale condivisa da tutti quei soggetti pubblici e privati che il territorio del Garda lo abitano, lo trasformano e lo vivono. Il progetto è una campagna di sensibilizzazione ed empowerment ambientale che coinvolge tutti i principali attori del territorio gardesano nella riduzione dell’impatto ambientale a vantaggio del territorio del Garda.

Principale obiettivo è la diffusione di una cultura ambientale e la promozione di buone prassi “circolari”. Il primo strumento per raggiungere questo obiettivo è la piattaforma online Life SAalvaguardia, disponibile dal 12 aprile, al link www.salvaguardia.net.

Il sito web del progetto verrà alimentato nel tempo dai contenuti e dalle iniziative e buone prassi che, nei due anni di progetto, e a seguire, si andranno a generare grazie all’azione sinergica dei protagonisti del territorio.

All’evento che si è svolto a Gardone erano presenti Marica Di Pierri, direttrice responsabile del magazine EconomiaCircolare.com scelto da Rete Cauto come media partner del progetto, ma anche, da remoto, l’attore, scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna e il presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico Luca Mercalli e Michele Pasinetti, direttore generale di Rete Cauto.

Nell’area gardesana, è stato sottolineato, si è registrato un incremento delle infrastrutture e delle di emissioni di CO2 e GHG. Il territorio del Lago di Garda si presenta come un’area fragile, minacciata da attività antropiche

in forte espansione tra cui: aumento della popolazione, pressione turistica, sviluppo dell’agricoltura e dell’industria.

Il progetto Life Salvaguardia vuole contribuire a ridurre questa eccessiva pressione ed aiutare il territorio ad avvicinarsi agli obiettivi del Green Deal europeo (il programma della Commissione europea per raggiungere la neutralità climatica al 2050) aiutando a ridurre i cambiamenti climatici in corso per evitare impatti irreversibili.

I principali indicatori ambientali che verranno monitorati durante lo svolgimento del progetto riguarderanno: l’acqua, l’aria e il consumo delle risorse.

Life Salvaguardia è il progetto europeo ideato da Cauto e finanziato nell’ambito di LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on the European Green Deal (NGO4GD) con il contributo di Fondazione Cariplo.

Hanno aderito e parteciperanno attivamente al progetto ambientale diversi enti ed organizzazioni pubbliche e private rappresentative del territorio e di quei target con cui il progetto ambisce a dialogare, per costruire insieme azioni di concreta sostenibilità ambientale e sociale, come: Provincia di Brescia, Confcooperative Brescia, Garda Uno, Garda Sociale, Acque Bresciane, A.B.A. – Federalberghi Brescia, Legambiente Lombardia, Consorzio Lago di Garda Lombardia, Associazione L.A.CU.S.-Festival della Sostenibilità sul Garda, Comunità del Garda, Gal GardaValsabbia 2020, Rete Scolastica Morene del Garda. L’eventoè disponibile per replay: https://www.youtube.com/watch?v=fVdxV0YC1sE.