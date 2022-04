Sulzano, parcheggio interrato; Ato: “A rischio il pozzo nuovo”

Sulzano. Il discusso parcheggio interrato che l’amministrazione comunale di Sulzano (Brescia) vorrebbe costruire in località del “pozzo nuovo” sta sollevando un vespaio di polemiche: Legambiente Basso Sebino ha già espresso le proprie perplessità sull’infrastruttura, in particolare sul “modus operandi” del Comune. Sulla stessa linea anche il gruppo di minoranza Uniti per il Cambiamento, mentre il “Comitato Cittadini di Sulzano” ha avviato una petizione a cui hanno già aderito oltre 200 persone, contrarie alla realizzazione del parking sotterraneo nei pressi della stazione ferroviaria.

Per i contrari all’area di sosta “si aumenterebbero notevolmente il traffico e l’inquinamento dell’aria, i costi sarebbero elevatissimi, un solo posto auto verrebbe a costare più del doppio di un vero e proprio garage, ben 45.700 euro. Ci sono già oltre 1.000 posti auto (tra pubblici e privati), tanti per un piccolo paese stretto tra la collina e il lago”.

Ed ora sulla vicenda è intervenuta anche Ato, Ufficio d’ambito di Brescia che, per voce del direttore Marco Zemello, stigmatizza la scelta della collocazione del parcheggio “in adiacenza alla zona di tutela assoluta”.

Ato sottolinea che “l’opera di captazione in argomento, recentemente classificata dal gestore in buone condizioni strutturali, è come noto assoggettata ai vincoli delle aree di salvaguardia, costituite dalla zona di rispetto, attualmente delimitata con criterio geometrico (200 m di raggio), e dalla zona di tutela assoluta, all’interno della quale sono possibili esclusivamente attività finalizzate al corretto esercizio del pozzo, mentre sono vietate attività e/o opere non strettamente attinenti allo sfruttamento della risorsa captata ad uso potabile mediante pubblico acquedotto”. ”

“In particolare”, viene sottolineato, “la DGR 7/12693 del 2003 prevede delle limitazioni per determinate opere, tra le quali i parcheggi interrati, per quanto riguarda la distanza minima di 5 m da mantenere tra la base dell’opera (intesa come punto più profondo delle opere di fondazione e delle opere provvisionali) rispetto al tetto di massima della falda captata dal pozzo”.

“Trattandosi di scavi a monte idrogeologico del pozzo in prossimità dello stesso”, prosegue Zemello, “essendo la superficie della falda captata dal pozzo ad una profondità ridotta (12-13 metri, soggetta ad oscillazioni) e caratterizzata da una vulnerabilità molto elevata, non essendo presenti orizzonti poco permeabili al di sopra della stessa, si ritiene vadano evitati sbancamenti che potrebbero provocare un peggioramento qualitativo delle acque emunte dal pozzo ed un aumento della torbidità, con il rischio di fuori servizio del pozzo”.

Ato ricorda che “gli investimenti in fase di realizzazione sulla rete acquedottistica e sul serbatoio Dosso rappresentano un impegno significativo del Gestore, a carico della tariffa del SII, e sono strettamente dipendenti dal corretto funzionamento del “pozzo nuovo”, la cui efficienza non può essere messa a rischio”.

“Eventuali danni (fuori servizio, cedimenti, necessità di ricorrere ad una fonte alternativa) derivanti da un’errata gestione delle aree di salvaguardia del “pozzo nuovo”” chiosa il direttore di Ato, “non potranno in nessun modo essere posti a carico del servizio idrico integrato, restando sotto ogni profilo nella piena responsabilità di chiunque li abbia cagionati”.