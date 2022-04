Difesa del suolo, Rolfi: “Per il Bresciano 24 interventi da 18,8 milioni”

Milano. Un programma di 177 interventi per la difesa del suolo che sarà finanziato con 150 milioni di euro. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha dato il via libera allo stanziamento di nuove risorse regionali per il Piano 2022, necessarie per programmare lavori di mitigazione sul territorio. Inoltre, ulteriori 74 milioni di euro saranno disponibili, entro il mese di giugno, per i territori lombardi colpiti da alluvioni: i fondi verranno attribuiti a Regione Lombardia nell’ambito del PNRR, per realizzare ulteriori 128 interventi.

“Il programma mira alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico andando ad affrontare sia problemi strutturali, evidenziati dalla programmazione dell’Autorità Distrettuale di Bacino del Po (ADBP) nel Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano per l’Assetto Idrogeologico, sia problemi più puntuali di carattere locale, ma importanti per le comunità ed i territori – ha sottolineato Foroni – Questa ulteriore misura conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso una tematica fondamentale per la sicurezza del nostro territorio, fragile e diversificato, e la volontà di ridurre il rischio per le popolazioni residenti con un’azione mirata contro il dissesto idrogeologico.”

BRESCIA

“In provincia di Brescia – aggiunge l’assessore regionale Fabio Rolfi – arriveranno più di 18 milioni di euro per 24 interventi, con una particolare attenzione per la Valcamonica. Abbiamo territori tanto belli quanto fragili e purtroppo le conseguenze si fanno spesso sentire, anche alla luce dei cambiamenti climatici e dei fenomeni atmosferici violenti che registriamo. Dalla Regione quindi arrivano risorse fondamentali per la messa in sicurezza e per realizzare opere attese da tempo. Continua il nostro impegno in difesa del territorio bresciano”.

Elenco opere:

Bagolino – Opere di completamento sul sito antivalanghivo “canale rotto”, in Comune di Bagolino 2.000.000,00 €

Bedizzole # Mitigazione rischio idraulica sul canale Roggia Lonata Promiscua in loc. Crocette, in Comune di Bedizzole 860.000,00 €

Bienno e altri – Interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo idrico Principale della media e bassa Valle Camonica, in Comune di Bienno e altri 150.000,00 €

Brescia, Villa Carcina, Concesio, Collebeato – Opere per la mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta del federativo del Mella, in Comune di Brescia e altri. 450.000,00 €

Castrezzato – Opere di adeguamento della vasca di laminazione dell’Adduttore Roggia Trenzana-Travagliata (lotto 2), in Comune di Castrezzato 295.000,00 €

Cedegolo – Opere di regimazione idraulica del reticolo idrografico della Valle di Muralto e sistemazione versanti della fraz. Grevo in comune di Cedegolo 395.000,00 €

Cellatica – Opere a completamento dell’area di laminazione del torrente Canale in Comune di Cellatica 150.000,00 €

Concesio – Realizzazione di opere idrauliche di controllo delle inondazioni sul f. Mella loc. Costorio e Campagnola (lotto 2 – parte II), in Comune di Concesio 500.000,00 €

Corteno Golgi – Opere di ripristino dell’arginatura in sinistra idraulica del t. Valle di Sant’Antonio, in Comune di Corteno Golgi 2.500.000,00 €

Gardone Val Trompia – Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul f. Mella a valle del ponte di via Mameli e in altri tratti critici, in Comune di Gardone Val Trompia 1.370.000,00 €

Marone, Iseo e altri – Interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua appartenenti al RIP afferenti al Sebino, nei Comuni di Marone, Iseo e altri

400.000,00 €

Monno e Incudine – Opere per la mitigazione del rischio idraulico sul t. Ogliolo di Monno, loc. Iscla, in Comune di Monno e Comune di Incudine 600.000,00 €

Monno – Opere di regimazione idraulica del t. Val Dorena e t. Ogliolo di Monno, in Comune di Monno 700.000,00 €

Monno – Completamento delle opere di sistemazione del versante della frana del Picé, in Comune di Monno

700.000,00 €

Monno, Incudine, Edolo – Opere di regimazione idraulica nel tratto di confluenza del t. Val Finale nel f. Oglio e realizzazione di aree di accumulo/laminazione sul t. Val Finale, nei Comuni di Monno, Incudine e Edolo 1.105.000,00 €

Padenghe sul Garda – Opere di regimazione acque bianche del bacino afferente le aree in loc. Posserle con deviazione e recapito a lago tramite loc. Posserle, Via Puccini e Via Verdi, in Comune di Padenghe sul Garda 600.000,00 €

Pezzaze, Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina – Realizzazione e rifacimento opere di difesa spondale lungo il f. Mella, in Comune di Pezzaze e altri 500.000,00 €

Pisogne – Opere per la messa in sicurezza della scarpata rocciosa sita in loc. San Carlo – Pontasio, in Comune di Pisogne 180.000,00 €

Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d’Oglio, Incudine – Opere per la mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell’asta del f. Oglio, nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica 2.500.000,00 €

Monno, Edolo Provaglio di Iseo – Realizzazione di barriera paramassi e sistema semaforico in loc. Gresine e Madonna del Corno, in Comune di Provaglio di Iseo 460.000,00 €

Provaglio d’Iseo – Realizzazione di vasca di prima pioggia a tutela della Riserva Regionale delle Torbiere, in Comune di Provaglio d’Iseo 800.000,00 €

Sonico – Interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo del t. Remulo, in Comune di Sonico

80.000,00 €

Travagliato – Interventi di adeguamento funzionale della vasca di laminazione della Roggia Travagliata, in Comune di Travagliato

400.000,00 €

Vione – Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell’alveo del t. Vallaro, in Comune di Vione

1.180.000,00 €