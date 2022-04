“Regalo al cementificio di Tavernola: si possono bruciare i rifiuti”

Iseo. «Un nuovo regalo al cementificio Italsacci è arrivato nella notte

scorsa da un blitz del centro-destra in commissione ambiente della

Camera. Dopo aver costretto la Regione Lombardia a finanziare oltre 10

milioni di euro (pagati dai contribuenti lombardi) per mettere in

sicurezza (forse) il monte Saresano, spolpato per produrre i profitti

all’azienda ed autorizzato la continuità delle escavazioni con enormi

martelli pneumatici, ora arriva anche da Roma il regalo di Pasqua».

Legambiente Basso Sebino va all’attacco sulla vicenda del cementificio del gruppo tedesco Hidelberg, collocato a Tavernola, al confine tra le province di Brescia e Bergamo e coinvolto anche nella vicenda della frana sul Sebino.

Per il cigno verde si tratta di «una delle norme prese per rendere più flessibile l’uso di combustibili e affrontare la crisi energetica guardando al passato. Tecnicamente- spiega Dario Balotta- il provvedimento consente di derogare i limiti prescritti dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali. Avremo così nuovi inquinanti nel cielo del lago d’Iseo. Agli attuali veleni, derivanti dalla combustione del carbone, si aggiungeranno quelli della parte secca dei rifiuti il CCS (combustibile secco secondario)».

«Altro che transizione energetica con aiuti alle imprese non inquinanti- commenta l’associazione ambientalista.- Così si cancella il pressante tema della crisi climatica, per garantire i profitti alle aziende inquinanti. Italsacci, anziché pagare l’energia, godrà del beneficio di essere pagata per bruciare i rifiuti che servono alla propria produzione di cemento».