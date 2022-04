Feralpi tra gli Europe’s climate leaders del Financial Times

Lonato. Investimenti tecnologici, competenze e una pluriennale attività di rendicontazione hanno condotto il Gruppo Feralpi, tra i principali produttori siderurgici europei (1,24 miliardi di euro di fatturato, oltre 1700 dipendenti diretti) tra gli Europe’s climate leaders 2022 stilata dal Financial Times.

La lista, stilata sulla base dei dati raccolti dalla Business Data Platform Statista su oltre 4000 aziende sul reporting finanziario e non finanziario, include le imprese con sede in Europa che hanno mostrato la più alta riduzione della loro intensità di emissioni, cioè le loro emissioni di gas serra principali in relazione ai loro ricavi, tra il 2015 e il 2020. Le 400 aziende selezionate sono pertanto quelle che hanno ottenuto la maggiore riduzione dell’intensità delle loro emissioni di gas serra (GHG) tra il 2015 e il 2020. L’intensità delle emissioni è definita come tonnellate di emissioni di CO2- equivalenti per 1 milione di euro di ricavi. Nel cluster “Construction & Building Materials”, nel quale è inserita Feralpi, vi sono solo tre imprese italiane (19 in tutto includendo tutti i settori). Feralpi è, inoltre, l’unica società italiana nel settore siderurgico.

In particolar modo sono state oggetto di analisi le emissioni Scope 1 (dirette) e Scope 2 (emissioni indirette da consumo energetico) di gas climalteranti. Secondo quanto analizzato da Statista per il Financial Times, la riduzione dell’intensità (scope 1 e 2) anno su anno nel periodo 2015/2020 è stata del 9%, mentre l’intensità di emissioni, calcolate in GHGs in tonnellate per milione di euro di ricavi, è stata di 760,5.

“Essere tra gli Europe’s Climate Leader 2022 del Financial Times e Statista”, commenta Vincenzo Maragliano, Cfo del Gruppo Feralpi, “testimonia tutto l’impegno profuso per allungare il passo verso la net zero industry, riducendo anno dopo anno la carbon footprint del nostro Gruppo attraverso l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione e lo sviluppo di modelli industriali sempre più circolari. Non certo da ultimo, ha inciso non solo l’aver integrato una climate strategy nel nostro business plan con la misurazione di KPI ESG (environmental, social, governance), ma anche il fatto di rendicontare le performance non finanziarie secondo gli standard internazionali già dal 2004”.