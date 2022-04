Bedizzole impianto biometano A2A: “Provincia non lavora per i cittadini”

(red.) Lo scorso 30 marzo 2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in merito al progetto di A2A di un impianto per il trattamento della Forsu della provincia di Brescia (75.000 tonnellate/anno), finalizzato alla produzione di biometano.

“Nonostante permanessero tutte le criticità che portarono alla prima bocciatura del progetto”, si legge in una nota stampa del comitato Cittadini di Calcinato, sostenuto da Ambiente Futuro Lombardia, “la Provincia si è espressa (al momento solo oralmente) per la concessione dei permessi con alcune prescrizioni. Le prescrizioni riguarderanno la viabilità, totalmente non idonea a sostenere il nuovo ennesimo impianto e le espropriazioni dei terreni, non ancora effettuate. Pur trattati come una presenza fastidiosa e non lasciati esprimere, i Comitati e le Associazioni ambientaliste, erano presenti alla Conferenza di Servizi”.

“Non si capisce perché”, prosegue il comunicato, “si facciano sedere a questi tavoli le associazioni ambientaliste se poi non è consentito loro proferire parola alcuna …. -come continuamente sottolineato nell’ultima cds, tali da essere trattati come degli emarginati- quindi, ci si chiede, cosa ne è stato delle nostre oltre 600 pagine di osservazioni effettuate da tecnici specializzati? Sarà quindi che, per taluni saranno carta straccia, per qualcun altro non lo saranno sicuramente!”.

Gli stessi Comitati e Associazioni hanno ricordato come il parere favorevole espresso da “Legambiente Brescia” sia stato smentito dal “Circolo locale di Montichiari e Brescia Est”, per voce dei suoi rappresentanti, i quali avevano espresso parere nettamente contrario alla localizzazione nel comune di Bedizzole.

“I tecnici della Provincia, certamente non al servizio dei cittadini e dell’ambiente, nel loro annuncio di concessione dell’autorizzazione, non hanno tenuto conto della maggior sostenibilità dimostrata da semplicissimi calcoli che la situazione attuale presenta rispetto alla costruzione di un impianto a Bedizzole, che ribadiamo ne subiranno le conseguenze, più precisamente i cittadini di Calcinato e Lonato d/Garda.

Gli stessi rappresentanti della Provincia, non hanno tenuto conto del passaggio del parere molto critico di ARPA, nel quale si evidenzia come l’atteggiamento cautelativo avrebbe dovuto essere prioritario per la valutazione della sostenibilità del nuovo impianto.

Nemmeno sono state tenute conte dalle indicazioni resa da ATS in cui si legge “…si ritiene necessario che codesta spettabile Amministrazione tenga in debito conto le osservazioni presentate dai singoli cittadini, dai Comitati di Cittadini, dalle Associazioni ambientaliste, dal comune di Calcinato in merito all’ Impatto Cumulativo delle emissioni in atmosfera e delle emissioni odorigene derivanti dall’attività oggetto della presente pratica e dalle attività in essere e già autorizzate in zona”

“In tanti anni di ambientalismo si era potuto leggere queste affermazioni, che pare, sia per la provincia che a tutti, siano “sfuggite”!.

La Provincia non ha tenuto in considerazione le molteplici dimostrazioni di severa compromissione del territorio sotto diversi punti di vista rispetto ad altri territori, portati da ARPA, dal Comune di Calcinato, dallo Studio Algebra e dai tecnici-esperti nominati dalla cittadinanza e dai Comitati”.