Desenzano, “Con la pioggia ancora scarichi fognari nel lago”

(red.) Torna a presentarsi, a Desenzano del Garda (Brescia), il problema degli scarichi a lago che ancora rilasciano nel Benaco acque miste a fognatura lungo la costa, o come nell’ultimo caso successivo alle recenti piogge, sopra la passeggiata.

A denunciare la situazione il Movimento 5 stelle della cittadina gardesana secondo cui la problematica “non è certo l’unico caso e non è certo una novità”, ma evidenzia come la cosa che “faccia riflettere e un po’ arrabbiare, in questo caso, è la triste condizione in cui si trova questo tratto di passeggiata a lago, inaugurato solo pochi mesi fa, costato oltre 2 milioni di euro dopo che la passeggiata esistente fu danneggiata dal maltempo, ora ci ritroviamo con la spiaggia chiusa al pubblico da mesi in attesa di completare la bonifica dai resti di cantiere abbandonati e il rischio di vederla inondata da fognatura ogni volta che piove”.

“Tutto questo”, viene sottolineato dai pentastellati, “a poche settimane ormai dall’inizio della stagione estiva e dall’arrivo dei turisti”.

Il Movimento chiede dunque come “l’Autorità di Bacino che ne ha progettato e diretto (per la seconda volta) i lavori di realizzazione e l’Amministrazione Comunale come intendano rimediare rapidamente alle problematiche che stanno emergendo”, e “se si farà in modo che con la realizzazione del nuovo tratto fino alla Spiaggia d’Oro, che costerà ben 4 milioni di euro, certe situazioni imbarazzanti non si verifichino”.

Per quanto riguarda, invece, più in generale, la situazione della rete fognaria e degli scarichi a lago, “grave”, prosegue la nota del M5S, “sarebbe pensare che il problema sia risolto e che persistano solamente problematiche limitate e marginali, c’è invece ancora molto da fare, e qualsiasi sarà la prossima amministrazione dovrà occuparsi di risolvere definitivamente e in modo capillare la questione”.