Termovalorizzatore: “Giù gli inquinanti, obiettivo ridurre CO2”

(red.) Il sesto rapporto sul termovalorizzatore di Brescia, realizzato dall’Osservatorio, è on line da questo venerdì 1° aprile.

Ne emerge che tutti gli inquinanti sono sotto i limiti e che, dal 2016 al 2020, c’è una tendenza alla stabilizzazione verso il basso.

Il report, relativo agli anni 2019-2020, è stato presentato in commissione Ecologia del Comune di Brescia, alla presenza dell’assessore Miriam Cominelli, di Giulio Sesana (ex direttore Arpa Brescia) e Maria Chiesa (docente di chimica alla Cattolica).

E’ stato osservato che “Anche per micro-contaminanti come diossine e Pcb, siamo lontanissimi dai lavori limite” e che “gli ossidi di azoto (Nox) tra 2016 e 2020 mostrano un evidente calo”, passando da “60 a 50 mg/Nm3”. Cala anche l’ammoniaca (Nh3), segno che, è stato evidenziato “l’impianto funziona sempre meglio”.

“L’osservazione degli elementi a disposizione”, si legge nel rapporto, “indica un quadro complessivo di funzionamento dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, un sistema di autocontrollo (SME-campagne periodiche) attivato e mantenuto attivo dall’azienda, funzionante e a regime, un sistema di controllo da parte di Arpa puntuale e attivo; le relazioni riepilogative dei rifiuti speciali conferiti al TU negli anni 2019 e 2020 hanno permesso di proseguire nella conoscenza dei dati per tipologia di rifiuto e per provenienza con dettaglio Regionale e Provinciale; dai grafici relativi ai macroinquinanti, misurati in continuo al camino sulle tre linee (…) si osserva che le misurazioni in continuo (autocontrollo attraverso il sistema SME) e quelle in discontinuo sono risultate inferiori ai valori limite richiamati nel decreto di autorizzazione”.

Nell’anno 2019 il Termoutilizzatore di Brescia ha prodotto e immesso in rete 552 GWh di energia elettrica; 823 GWh di energia termica. Nell’anno 2020 il Termoutilizzatore di Brescia ha prodotto e immesso in rete: 553 GWh di energia elettrica e 872 GWh di energia termica. Nel corso del 2020, il Termoutilizzatore ha immesso nella rete del teleriscaldamento circa il 70 % dell’energia termica distribuita, costituendone la base per l’intero anno.

La rete nel 2020 ha servito 20.500 utenze, pari a circa il 65% delle utenze nei comuni serviti dal teleriscaldamento.

Secondo il rapporto, il sistema integrato energia ambiente consente, anche tramite la distribuzione del calore con la rete del teleriscaldamento, un risparmio energetico medio annuo di combustibili fossili di circa 150.000 TEP/anno (tonnellate equivalenti di petrolio) e un beneficio ambientale pari a 905.000 tonnellate di CO2 evitate (dati forniti da A2A).

“Nel 2019 A2A ha avviato il percorso di decarbonizzazione del sistema del teleriscaldamento, che punta a sostituire progressivamente il calore attualmente prodotto nella centrale Lamarmora da combustibili fossili e a migliorare complessivamente le prestazioni ambientali della centrale”, recita il report dell’Osservatorio. “Nell’aprile 2020 questo percorso ha consentito l’abbandono del carbone per la produzione energetica nella Centrale Lamarmora, che ormai utilizza solo il gas naturale. I benefici ambientali attesi dal percorso di decarbonizzazione sono la riduzione delle emissioni di CO2, pari a 105.000 t/anno, e un’ulteriore riduzione dei combustibili fossili pari a 15.000 TEP/anno (dati forniti da A2A)”.

Danilo Scaramella di Legambiente ha evidenziato come la prossima relazione si soffermerà sull’energia rinnovabile prodotta dall’impianto, mentre A2A sta ultimando il progetto “flue gas cleaning”, che prevede, oltre al trattamento a secco, che i fumi vengano “lavati” a umido, così da recuperare l’energia termica latente, in grado di soddisfare il fabbisogno di 12.500 famiglie).