Siccità, “ma incrementano le estrazioni acque minerarie”

(red.) Sono sei , in Lombardia, le aree dove sono in vigore concessioni per i prelievi di acque minerali e termali: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia (solo termali) e Sondrio.

In base alla legge regionale, le Province con giacimenti rilasciano l’autorizzazione al permesso di ricerca valido tre anni e prorogabile solo per altri due. Parallelamente arriva l’ok alla coltivazione e allo sfruttamento dei giacimenti fino a un massimo di trent’ anni.

Secondo l’ultimo monitoraggio di Regione Lombardia, le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti si estendono su un territorio di circa 5mila ettari. Mentre i 3,6 milioni di metri cubi imbottigliati tra plastica (pet, 2,9 milioni) e vetro (545mila) portano nelle casse degli enti locali oltre 4,2 milioni. Brescia e Sondrio sono i territori con più concessioni: con 1.387 e 1.309 ettari rappresentato la metà del totale della regione.

Mentre per gli incassi in base alle aree destinate alla produzione di acqua minerale e termale dietro a Brescia (242mila euro) c’è Bergamo (poco più di 50mila euro). Più redditizi sono gli introiti da imbottigliamento: 1,5 milioni nella Bergamasca, 1,1 milioni in Valtellina e quasi 777mila euro in provincia di Brescia.

Il Codacons, data la grave siccità attuale, scrive alla Regione Lombardia chiedendo “un piano emergenziale che tenga conto delle esigenze dell’agricoltura nello sfruttamento delle riserve idriche presenti in natura nella regione”.