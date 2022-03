Caccia sui valichi, il Tar tira le orecchie alla Regione

(red.) Accogliendo il ricorso della Lega per l’abolizione della caccia (Lac) il Tar della Lombardia ha emesso un’ordinanza (n.673 del 25.03.22) che ha eccepito varie incostituzionalità della legge regionale Lombardia (l.r.26/1993).

I limiti percentuali di tutela della fauna selvatica (nella fattispecie compresi tra il 10 e il 20% del territorio delle Alpi), non possono applicarsi alle zone di divieto assoluto di caccia (illegittima applicazione art.10, c.3, L.157/92), questi limiti possono e devono essere superati se c’è l’esigenza di tutela della fauna e dell’ecosistema: “Tale conclusione risulta rafforzata a seguito della riforma entrata in vigore in data 9 marzo 2022 che ha introdotto nella costituzione uno specifico riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali”.

Inoltre, sempre per la tutela dei valichi, la legge regionale esclude sia le zone montane alpine che non sono nella zona A di maggior tutela, sia le zone montane che non si trovano nelle Alpi come le fasce appenniniche, riducendo il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente: “è tuttavia necessario, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi”.

La Regione Lombardia ancora oggi non considera valichi già noti e censiti che ammonterebbero a un totale di oltre 40. Con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, la Lac esprime “soddisfazione per il risultato finora conseguito e proseguirà nella sua battaglia per la messa al bando dell’attività venatoria nelle zone particolarmente interessate ai flussi migratori dell’avifauna contro l’arroganza della lobby venatoria, che si traduce in tempo e denaro pubblico sperperato dalla Regione”.