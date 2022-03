Raccolta rifiuti porta a porta anche a Dello dal primo aprile

(red.) Concluse le operazioni di consegna dei bidoncini di raccolta (prevista il martedì e il sabato, quindi con esposizione a partire dalla sera precedente) partirà il primo aprile anche a Dello la raccolta differenziata dei rifiuti già gestita da Garda Uno in altri 26 comuni della provincia.

Sono 2.600 le utenze che rientrano in questo progetto, cui è stato consegnato il kit composto dai bidoncini per umido e vetro e da sacchetti per la raccolta del secco. Ai circa 40 bar e ristoranti, i bidoni di maggiori dimensioni, rispetto a quelli in uso dalle famiglie, saranno consegnati direttamente da una squadra di operatori della società.

“La risposta da parte dei cittadini”, rileva Massimo Pedercini, direttore tecnico di Garda Uno, “è stata positiva: c’è interesse per questa novità, ai funzionari addetti alla consegna dei kit sono state poste numerose domande per cui riteniamo che il servizio incontrerà una fattiva partecipazione da parte della comunità”.

Con la novità introdotta della raccolta differenziata dell’umido a Dello, si aggiunge un altro tassello verso il massimo recupero di materia, sempre più in linea con le direttive Ue in tema di Economia Circolare.