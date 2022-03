Fridays For Future riempie le piazze bresciane

(red.) Piazze piene anche a Brescia per il Global Strike di questo venerdì 25 marzo organizzato dai giovani di Fridays For Future con lo slogan “Effetto serra = effetto guerra” e “Persone, non profitti” (le fotografie sono di Christian Penocchio).

Una manifestazione per la pace e contro la guerra: “perché nel 2022 non possiamo permettere che vengano attuate e finanziate delle guerre attraverso le fonti fossili – gas, petrolio e carbone da cui dipendiamo e importiamo dalla Russia – che ci stanno portando verso una crisi umanitaria, energetica ed economica”.

Una manifestazione per le fonti energetiche rinnovabili: “perché sono libere, democratiche e sostenibili, sia in termini ambientali che sociali. La scienza dice che abbiamo solo 7 anni per agire e ogni giorno che passiamo senza farlo è un giorno regalato alla crisi climatica”.

Una manifestazione per una Brescia al passo coi tempi: “nel 2023 saremo capitale della cultura insieme a Bergamo. Chiediamo azioni concrete, anche a livello locale, per farsi che la nostra città diventi uno spazio davvero dedicato alle persone. Chiediamo una rete di mobilità pulita, sicura e non inquinante, chiediamo aria pulita per i nostri polmoni e una qualità della vita migliore”.